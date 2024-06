Podcast



Que vous soyez gestionnaire de copropriété, copropriétaire ou simplement curieux, vous trouverez ici des conseils pratiques pour planifier, financer et exécuter efficacement des rénovations énergétiques, tout en profitant des aides de l’État. Notre expert, Gaétan Lagoutte, gestionnaire de copropriété à Paris 7ème, vous guidera à travers les étapes essentielles et partagera des astuces précieuses pour économiser de l’énergie et de l’argent. Ne laissez pas la rénovation énergétique de votre copropriété être un casse-tête, regardez cette vidéo et prenez des mesures positives pour un avenir plus durable et économique