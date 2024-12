Documentaire

Des couples témoignent de leur galère à cause de constructeurs et artisans malhonnêtes ou incompétents. Qu’il s’agisse de faire construire sa maison, d’acheter dans le neuf ou de se lancer dans une rénovation, ils étaient souvent prêts à engloutir toutes leurs économies ou à s’endetter sur de longues années pour s’offrir un toit. Mais leur rêve peut vite tourner au cauchemar avec des abandons de chantier, des faillites plus ou moins organisées par des promoteurs, des malfaçons et diverses arnaques… Documentaire réalisé par Julie Samuel et Yann Candelier