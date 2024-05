Documentaire

Au départ, faire des travaux chez soi, c’est toujours pour réaliser un beau projet. Parfois, le rêve se concrétise. Mais souvent, la belle aventure vire au cauchemar… Nordine et Rosa ont eu la mauvaise idée de vouloir agrandir leur pavillon de la banlieue parisienne, de le rendre plus spacieux pour leurs deux filles de 9 et 19 ans. Seulement voilà : après lui avoir versé 80% du montant total du devis, leur maçon les a abandonnés purement et simplement, leur laissant sur les bras un chantier criblé de malfaçons ! Pour financer l’entretien de leur magnifique propriété du 17ème siècle, Hubert et Edith, à l’aube de la retraite, ont décidé d’en restaurer une partie pour en faire des chambres d’hôtes de luxe. Ils font appel aux meilleurs artisans, ceux qui ont l’amour du travail bien fait. Encore faut-il qu’ils viennent et respectent leurs engagements. Les travaux d’Edith et Hubert se transforment en une course contre la montre doublée d’une véritable chasse à l’homme ! Et si les travaux étaient aussi une forme de thérapie ? A 56 ans, Viviane vient d’encaisser un coup dur. Parisienne depuis toujours, elle se retrouve au fin fond de la Sarthe, dans une grange inhabitable, et de maigres économies en poche. Sa planche de salut : une joyeuse bande d’artisans retraités, des amoureux du bricolage qui vont devoir rénover sa vieille grange en quelques mois seulement. Car l’hiver approche à grands pas, et en attendant la fin des travaux, Viviane dort dans une caravane ! Isabelle et Didier, 38 et 46 ans, vivent en région parisienne. Pour les weekends, ils ont trouvé leur maison du bonheur : une ferme à la campagne où tout est à refaire. Pas question de passer par des entreprises. Les travaux, pour eux, c’est un moyen de se créer des beaux souvenirs et de transmettre à leurs enfants le goût de l’effort. Un pari difficile, voire même…risqué ! Un documentaire de Sébastien Girodon.