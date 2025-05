Documentaire

Fini la petite salle de bain confinée au fond de la maison ou de l’appartement, aujourd’hui on ouvre, on décloisonne, on décore et on met en scène cet endroit intime. De lieu hygiénique, elle devient pièce à vivre et s’ouvre sur la chambre, voire sur le salon et s’agrémente d’accessoires tendances du style. High tech, épurée ou spacieuse, la salle de bain ouverte redessine la maison. Un documentaire d’Olivier Delarue.