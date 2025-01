Région emblématique de l’ouest de la France, la Bretagne attire chaque année de nouveaux arrivants pour son charme unique et ses multiples avantages. De nombreuses personnes en quête d’un cadre de vie paisible, d’un environnement naturel préservé et d’opportunités immobilières attractives font de la région une place de choix. Si vous hésitez à faire comme eux, voici 5 raisons majeures qui vous feront certainement prendre une décision positive et définitive.

La disponibilité de terrains viabilisés prêts à bâtir

La Bretagne n’est pas encore saturée. La région se distingue par une offre abondante de terrains viabilisés favorables pour réaliser vos projets immobiliers. Ces terrains sont prêts à accueillir des constructions et bénéficient d’un raccordement aux principaux réseaux (eau, électricité, gaz, et télécommunication).

Une grande variété de terrains disponibles

En Bretagne, il est possible de trouver des terrains adaptés à tous les besoins. Qu’il s’agisse de parcelles proches des plages ou de terrains en pleine campagne, vous aurez le choix entre plusieurs options. Par exemple, le lotissement « Domaine des Belles Noës » à Saint-Briac-sur-Mer propose des terrains viabilisés en bord de mer, ce qui garantit un cadre de vie exceptionnel. Quel que soit votre profil, investisseur ou particulier en quête d’un bon espace, acheter un terrain viabilisé en Bretagne vous fait profiter d’un emplacement stratégique sans les contraintes de viabilisation.

Une sécurité et une facilité dans la construction

Un terrain viabilisé vous épargne des démarches administratives complexes liées au raccordement des réseaux. Cela représente un gain de temps précieux. Grâce à un terrain viabilisé, vous bénéficiez d’une estimation précise des dépenses et vous pouvez démarrer les travaux rapidement. De plus, vous avez la garantie que votre future maison sera conforme aux normes en vigueur. Ces avantages soulagent les familles et les jeunes couples désireux de construire en toute sérénité.

Des prix accessibles pour les terrains et logements

La Bretagne offre une qualité de vie inégalée et propose une offre immobilière attrayante. À Saint-Briac-sur-Mer, il est possible d’acquérir des terrains viabilisés à partir de 280 000 € pour des parcelles de 280 m². Ces prix restent particulièrement compétitifs en comparaison avec d’autres régions côtières françaises.

L’accessibilité s’étend également à des opportunités variées comme la Résidence de la Corniche. Située à proximité du centre-ville, elle propose 13 logements de 2 à 4 pièces avec balcon ou terrasse. Ce cadre est agréable pour les familles et les couples en quête de confort. Chaque appartement est conçu pour offrir une luminosité optimale grâce aux grandes baies vitrées orientées au sud.

La Résidence de la Corniche est par ailleurs située au cœur d’un environnement paisible et pratique constitué de commerces, des écoles, des infrastructures médicales, etc. Les logements bénéficient d’équipements modernes pour répondre aux attentes actuelles :

accès sécurisés (digicode, interphone) ;

confort au quotidien (grandes ouvertures, sèche-serviettes, placards intégrés) ;

espaces extérieurs (balcons, terrasses, locaux à vélos pour encourager une mobilité douce) ;

praticité (ascenseur et stationnement optimisés), etc.

Par ailleurs, la Bretagne propose également des projets comme HULOT23 à Saint-Marc-sur-Mer, une résidence élégante et intimiste située à seulement 100 mètres de la plage. Retrouvez sur ce site les aspects techniques de ces projets.

Une économie locale dynamique

L’économie locale est florissante et diversifiée en région bretonne. Cela offre des opportunités de développement et d’investissement uniques. Cette région est notamment portée par trois secteurs clés.

Au plan maritime, le littoral breton est l’un des plus développés d’Europe. Il abrite des ports stratégiques de villes comme Brest, Lorient et Saint-Malo. Ces hubs économiques soutiennent des activités variées comme la pêche, le commerce maritime, la construction navale et les énergies marines renouvelables. De grandes entreprises y mènent des projets innovants et renforcent le dynamisme de la région. Vous pouvez d’ailleurs cliquer ici pour avoir plus d’informations sur les ports bretons.

L’activité portuaire de la région influence en grande partie le secteur agroalimentaire et fait de lui un pilier de l’économie. En effet, la Bretagne est le premier bassin agricole et agroalimentaire de France. Il produit près de 20 % des exportations nationales. L’innovation dans ce secteur est au cœur des priorités, avec des initiatives axées sur le développement durable et la transformation numérique.

Au plan technologique, la Bretagne attire des entreprises innovantes dans des domaines comme la cybersécurité, la réalité augmentée et la santé numérique grâce à des incubateurs tels que Le Poool à Rennes. La ville de Lannion surnommée la « Silicon Valley bretonne » est un autre exemple qui traduit les avancées notables dans les télécommunications et la photonique.

Un cadre idéal pour les professionnels et entrepreneurs

Le taux de chômage en Bretagne est inférieur à la moyenne nationale. Cela est justifié par une main-d’œuvre qualifiée qui soutient l’esprit d’entrepreneuriat. La ville offre également un équilibre parfait entre vie professionnelle et personnelle grâce à des villes à taille humaine et des infrastructures modernes.

Investir et vivre en Bretagne, c’est ainsi s’assurer une qualité de vie exceptionnelle et capitaliser sur une région en pleine croissance économique. Que ce soit pour un projet immobilier ou entrepreneurial, cette région conjugue compétitivité, innovation et dynamisme.

La qualité de vie



La qualité de vie en Bretagne est unanimement reconnue comme l’une des meilleures en France. Elle est caractérisée par un environnement naturel exceptionnel, une richesse culturelle incomparable et des infrastructures modernes.

La proximité de la mer et beauté naturelle

La Bretagne offre un littoral spectaculaire de plus de 2700 km, ce qui fait d’elle la région française avec le plus long accès à la mer. C’est un atout inestimable pour les adeptes de sports nautiques, de randonnées côtières sur le sentier des Douaniers (GR34) et de personnes en quête de moments de détente en famille.

Une culture riche et authentique

La Bretagne est une terre de traditions où la gastronomie et les festivals culturels rythment la vie locale. Les amateurs d’histoire peuvent explorer des sites emblématiques tels que le Mont-Saint-Michel, les alignements de Carnac, les cités médiévales comme Dinan ou Quimper. La cuisine bretonne ravit les papilles : crêpes, galettes, kouign-amann et fruits de mer frais sont incontournables pour les résidents et les visiteurs.

Un lieu propice au tourisme et aux activités ludiques

Véritable destination prisée, la Bretagne séduit également par son dynamisme touristique. Si vous êtes amoureux de découvertes, vous pourrez exploiter des îles comme Belle-Île-en-Mer ou l’Île de Bréhat. De plus, de nombreuses activités ludiques telles que des sorties en kayak, des parcs de loisirs ou des visites guidées des phares emblématiques de la région s’offrent aux familles.