Documentaire

La crise les frappe de plein fouet. Avec la flambée des prix, les professionnels de l’immobilier gagnaient très bien leur vie et embauchaient à tour de bras; aujourd’hui c’est la débandade : on prévoit que plus d’une agence sur trois devrait fermer d’ici l’été prochain ! Comme ce couple nantais qui a licencié ses salariés et cherche à se reconvertir, lui dans la décoration, elle dans la manucure. Pour ceux qui restent, c’est la guerre des nerfs: des acheteurs rares et pas commodes, des vendeurs qui rechignent à baisser leurs prix. Comment les agents immobiliers, souvent mal-aimés, vivent-ils cette dégringolade ? Un documentaire de Christel Bertrand. Productions Tony Comiti.