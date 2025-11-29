Fini le vieux plan de travail moche, caché au fin fond de la cuisine, fini le formica et les mosaïques… Aujourd’hui place à l’inox, au verre, à l’ardoise, au granit, à la céramique, au stratifié ! Quels sont les meilleurs matériaux, comment embellir sa vieille cuisine ? Vous allez voir comment faire du plan de travail un atout pratique et décoratif et surtout résistant !

Un documentaire de Mathilde Louys