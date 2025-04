Documentaire

Out of the Blue dévoile la fondatrice & Directrice Créative. L’approche unique et créative de Tricia Guild se concentre sur son inspiration, sa méthodologie de conception intuitive, les techniques, ainsi que les processus et matériaux utilisés. Frustrée par le manque de tissus et de papiers peints contemporains pour les intérieurs, Tricia a montré aux gens comment assembler les différents éléments d’une pièce; comment la couleur, le motif, la texture et la forme peuvent se combiner pour créer un espace harmonieux. Offrant un accès unique à nos archives, avec des créations et des œuvres d’art originales jamais exposées auparavant, Out of the Blue présente des vitrines au Fashion and Textile Museum de Londres. L’histoire des cinquante ans de, dans des décors qui capturent les goûts changeants des intérieurs au cours des cinq décennies passées.