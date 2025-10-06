Documentaire

Pour chacun d’entre eux, c’est le projet d’une vie : devenir propriétaire, avoir sa maison ou son appartement. Un rêve qui tourne parfois au cauchemar. Surtout lorsqu’on achète dans du neuf. Délai de livraison non respectés, malfaçons, indemnités de retard non versées, pendant plusieurs mois, nous avons suivi le combat de Français dont la vie est en chantier. En France, environ 250 000 logements neufs sont vendus chaque année.

A 61 ans,Martine, dont le mari est décédé, comptait démarrer une nouvelle vie en achetant un appartement dans une résidence en construction près d’Orléans. Elle aurait dû emménager il y a plus d’un an, mais le chantier est totalement à l’arrêt et elle n’a aucune nouvelle du promoteur. Elle va tout faire pour l’obliger à lui rendre des comptes et ne pas perdre les 70 000 qu’elle lui a déjà versés.

Pauline et Jean-Charles sont jeunes parents. Auxiliaire de vie et informaticien, ils se sont endettés sur 25 ans pour faire construire un pavillon de 100 mètres carré à Bayeux.

Mais depuis le début du chantier, les travaux sont un enfer et le suivi très chaotique. Ils vivent dans l’angoisse depuis des mois. Ils redoutent de découvrir des malfaçons partout une fois chez eux. Expert en bâtiment, juriste… ils vont payer de leur poche les services de professionnels pour déjouer les pièges de la construction.

En Normandie,Stéphane et Coralieont fait construire une maison pour s’y installer avec leurs trois enfants. Un investissement qu’ils pensaient leur transmettre plus tard. Un an plus tard, les façades sont couvertes de fissures, et leur pavillon quasiment invendable. Face au constructeur et à leur assurance qui refusent d’intervenir, le couple va devoir se battre pour obtenir réparation.

Un reportage de Elise RICHARD