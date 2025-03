Documentaire

Rosa et son mari ont deux filles de 8 et 19 ans, ils ont une petite entreprise de six salariés. Les travaux ils y pensaient depuis plusieurs années, ils ont mis toutes leurs économies et emprunté sur neuf ans, budget total : 37000 euros. L’idée était simple : créer une aile supplémentaire à leur maison, trois pièces en plus. L’entrepreneur c’est volatilisé avec leur argent, la maison est encore en plein chantier. Pour ce couple, le sujet est devenu une source de conflit.