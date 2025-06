Documentaire

Chaque année, il se construit près de 30 millions de logements sur terre. Et chaque jour, des millions d’autres sont mis en travaux pour être transformés ou mieux aménagés. Toutes ces constructions – maisons, villas, immeubles – ont un impact inouï et insoupçonné sur l’environnement d’un bout à l’autre de la planète. Mais désormais, de nouvelles manières d’habiter mieux chez soi voient le jour. Il existe des solutions pour construire et vivre plus écolo, en dépensant moins et en étant plus respectueux de la planète. Maisons en matériaux naturels et renouvelables, isolation performante pour faire baisser la note de chauffage ainsi que les émissions de Co2 – songez que nos logements sont responsables du quart de ces émissions sur la planète et contribuent fortement au réchauffement climatique -, nouvelle façon d’habiter ensemble en partageant les frais et les équipements : vous découvrirez des solutions inédites, à la portée de la plupart d’entre nous. Des solutions qui, aujourd’hui, s’imposent à nous de toute urgence. Car pour loger 200 000 habitants de plus chaque jour sur la planète, l’humanité construit toujours plus : des forêts de gratte-ciels ou des kilomètres de zones pavillonnaires s’étendent chaque jour un peu plus en réduisant les terres disponibles. D’un continent à l’autre, vous verrez d’ailleurs comment certains pays n’hésitent pas à piller du sable chez leurs voisins pour continuer à s’agrandir. Et si vous vous laissez tenter, n’oubliez pas de choisir le paillasson pour votre maison idéale !

Un documentaire de SCHMIDT – LECLERC – BRULE.