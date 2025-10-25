Documentaire

Chaque année, les Belges consomment des centaines de milliers de tonnes de pellets. Et avec la crise énergétique et l’explosion des prix du gaz et de l’électricité, la demande en bois de chauffage sous toutes ses formes a explosé. Mais le prix du pellet est lui aussi monté en flèche ces derniers mois.

En plus de son prix qui grimpe, le pellet n’est pas forcément une bonne idée pour l’environnement, ni pour la santé. En effet, les émissions de particules fines découlant de la combustion du bois sont comparables à celles générées par le trafic routier. De même, la neutralité carbone du chauffage au bois et de ses dérivés relève plus du dogme que la réalité scientifique.

Une enquête d’Emmanuel Allaer et Arthur Gillet