Documentaire

C’est l’histoire de Philippe, Nelly et leur fils de 7 ans, Lucas, tous les trois sourds de naissance. Ils avaient trouvé la maison de leurs rêves : une vieille bâtisse à rénover du côté de Poitiers. Mais à cause de travaux mal faits par un ami de la famille, leur rêve s’est transformé en véritable calvaire. Huit mois plus tard, nous avons retrouvé Philippe et Nelly. Pourront-ils enfin s’installer dans la maison de leurs rêves ? Un documentaire de Julie Samuel