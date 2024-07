Conférence

Comment créer et gérer un jardin quand on est fainéant, rebelle, fauché et écolo !

En reconsidérant d’abord notre façon d’envisager le jardinage. Car l’insoumission jardinière commence avant tout dans la tête !

Eric Lenoir nous propose une approche non conventionnelle du jardin et du paysage, à pratiquer selon son instinct, à revers de bon nombre d’idées reçues. Il milite pour un espace décomplexé qui s’émancipe des règles du jardinage traditionnel, ne cherchant pas à dompter la nature à tout prix, mais la laissant au contraire prendre une grande bouffée de liberté et reprendre un peu ses droits, pour que la beauté puisse être accessible au plus grand nombre à moindre coût.

Une vision à la fois radicale, circonspecte et un peu provocatrice !