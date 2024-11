Conférence

L’habitat connecté, également connu sous le nom de « domotique », est un domaine en croissance constante qui intéresse de plus en plus les promoteurs immobiliers. Il s’agit de l’intégration de technologies et de dispositifs électroniques dans les habitations pour améliorer le confort, la sécurité, l’efficacité énergétique et la gestion quotidienne de l’espace de vie.