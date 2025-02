Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Location étudiante : les proprios n’ont honte de rien Dans le but de mettre en lumière les méthodes utilisées par certains propriétaires sans scrupules pour proposer des logements...

Documentaire Crise : la galère des agents immobiliers La crise les frappe de plein fouet. Avec la flambée des prix, les professionnels de l’immobilier gagnaient très bien...

Documentaire Construire son escalier Un escalier, c’est évidemment un lieu de passage d’un niveau à un autre. Mais de plus en plus, c’est...

Article Pourquoi mettre du sable sur le gazon synthétique ? L’installation d’un gazon synthétique est une alternative de plus en plus prisée par les particuliers et les professionnels cherchant...

Article Pourquoi choisir un escalier sur mesure ? Opter pour un escalier sur mesure permet une harmonisation totale avec l’architecture et la décoration intérieure. Contrairement aux modèles...

Article Comment savoir si un terrain est constructible ? Acheter un terrain pour y bâtir une maison ou un projet immobilier est une décision majeure qui nécessite de...

Article L’importance des portes automatiques de sécurité dans les espaces publics? Les espaces publics, tels que les centres commerciaux, les gares, les aéroports, les hôpitaux ou encore les lieux culturels,...

Documentaire Chez ce designer de meubles, le plastique c’est très chic Ils ont abandonné les matières naturelles au profit d’une résine qui imite le rotin.

Podcast Cultiver les légumes du soleil Quand les beaux jours arrivent, on a envie de soleil et de saveurs ! Nous aussi, c’est pourquoi on...

Article Mouches : comment s’en débarrasser dans la maison ? Vous en avez assez de voir des mouches envahir votre espace ? Ces invités indésirables peuvent devenir rapidement agaçants,...

Article Chauffage par le sol : 4 isolants incontournables à choisir Le chauffage par le sol est de plus en plus prisé pour son confort et son efficacité énergétique. Cependant,...

Documentaire La mérule, le cauchemar des propriétaires On la surnomme la lèpre des maisons. La mérule est un champignon qui se nourrit de bois. Une fois...

Documentaire En famille, on retape un château ! Ils réalisent leur rêve et achète un château pour le retaper en famille.

Documentaire Le Feng Shui a changé la vie d’Aurélie Le Feng Shui, une pratique millénaire chinoise, a gagné en popularité ces dernières décennies dans le monde occidental, et...

Documentaire Impayés à tous les étages, le fardeau des copropriétés En 10 ans, les conflits devant les tribunaux pour cause de charges de copropriété impayées ont bondi de 29%....

Documentaire Troc de maisons 120m2 avec piscine sur les hauteurs de Nice, c’est le grand luxe. Pourtant ces vacances ne vont pas leur...

Documentaire Je construis ma maison tout seul Nous avons suivi ces familles qui se sont lancées dans l’aventure de la construction de leur propre maison, entre...

Documentaire Une terrasse de rêve en quelques heures Sophie Ferjani relooke une terrasse banale pour lui donner un petit air de jardin