Conférence

Le dérèglement climatique, qui entraîne notamment des vagues de chaleur de plus en plus fortes et fréquentes induit des risques pour la santé et un grand inconfort. Parallèlement, les climatiseurs se développent très rapidement et deviennent courants. Leurs performances sont de plus en plus importantes et elles apportent un confort intérieur appréciable. En outre, ils sont souvent réversibles et permettent à la fois le chauffage en hiver et le rafraichissement en été. Pourquoi en a-t-on besoin ? Comment fonctionnent-ils ? Quels sont leurs effets sur l’environnement, à l’échelle locale et mondiale ? Ces machines sont-elles la solution pour mieux vivre le réchauffement climatique dans les prochaines décennies ?