Avec ses 200 kilomètres de côtes, ses eaux transparentes et ses vues à couper le souffle, la Côte d’Azur est devenue l’une des premières destinations de luxe à l’international. De Nice à Monaco, on trouve la plus grosse concentration de biens d’exception au monde. Villa à vendre pour plus de 40 millions d’euros ou à louer pour 70 000 euros la semaine : qui séjourne dans ces villas d’exception ? Combien faut-il débourser pour leur entretien ? Et surtout, comment font les agents immobiliers pour convaincre et satisfaire cette riche clientèle ?