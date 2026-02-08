Du rêve à prix d’or ! La Côte d’Azur est devenue l’une des régions les plus prisées des milliardaires de la planète. Certaines propriétés sont proposées à plus de 50 millions d’euros. Comment parvient-on à vendre ces villas hors du commun ?
À l’heure où les préoccupations environnementales rejoignent les impératifs économiques, la question de la performance thermique de nos habitations...
Pour éloigner les enfants des écrans, les parents misent sur les jeux de plein air : toboggans, balançoires, trampolines… Les...
Les cafards, souvent perçus comme des symboles d’insalubrité et de nuisances, sont parmi les insectes les plus redoutés dans...
Un foyer est censé être un sanctuaire de confort et de sécurité, un lieu où l’on se ressource en...
Comment agrandir son appart sans se ruiner
Lorsque vous envisagez de rénover ou d’aménager votre balcon, l’une des décisions les plus importantes que vous devrez prendre...
Construire sa maison peut devenir le combat d’une vie quand le promoteur s’évapore. Ce reportage présente le quotidien d’Alain...
Lorsque vous envisagez d’installer ou de remplacer un portail, il est crucial de considérer divers facteurs pour s’assurer que...
Les tables en bois sont des pièces maîtresses dans de nombreux foyers, apportant chaleur et élégance à n’importe quelle...
Une maison pour le prix d’une baguette de pain ? La promesse parait trop belle pour être vraie !...
Construire leur maison est pour eux le projet d’une vie. C’était sans compter les difficultés que représente un projet...
Il existe des moyens de relooker sa salle de bain avec un budget de 400 euros, nos experts vous...
Entreprendre des travaux chez soi s’avère parfois être une galère sans fin. L’important est le choix de l’artisant sur...
Ne connaissant absolument rien à l’immobilier au départ, Nicolas s’est spécialisé dans la colocation. De son objectif principal à...
Dans le but de réduire leur facture d’électricité ou leur empreinte de carbone, plusieurs personnes ont opté pour l’installation...
Faire construire une maison : c’est souvent le rêve d’une vie. Mais quand le chantier se passe mal, le rêve...
Le paiement en nature, la force d’Eric
Ils réalisent leur rêve et achète un château pour le retaper en famille.
Pour un bien-être au quotidien, vous devez régulièrement faire l’entretien de votre maison. Même si cela ne pourra pas...
Mes enfants dormiront sur le toit pour gagner de la place
