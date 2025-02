Documentaire

Bruno est un décorateur de luxe au service de clients aux moyens très élevés. Il a travaillé pour des célébrités, et est aujourd’hui l’un des décorateurs les plus connus dans le monde. Divine Lee est une mannequin philippine de renom mais aussi une femme d’affaires. Elle est la riche héritière d’un des ténors de l’immobilier de Manille. Tim Yap a 30 ans et c’est une personnalité de la télévision et de la nuit aux Philippines. Il est l’heureux propriétaire d’une villa surnommée « Le château dans le ciel », face à la mer et bâtie sur plusieurs niveaux, dans les arbres.