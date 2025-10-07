Nos ouvriers nous lâchent en pleine rénovation
Pour chacun d’entre eux, c’est le projet d’une vie : devenir propriétaire, avoir sa maison ou son appartement. Un...
Résumé des points abordésUn besoin urgent ou planifié ? Changer un chauffe-eau peut vite devenir une contrainte : recherche...
Devenir propriétaire, avoir son « chez soi », c’est le rêve de nombreux Français. Qu’il s’agisse d’acheter dans l’ancien,...
Le home-sitting, une solution miracle face aux cambrioleurs ?
C’est l’histoire d’Elizabeth Faure, bâtisseuse, qui a décidé de réaliser son rêve : construire elle-même sa maison. Mais avec...
Le marché de la micro-maison explose en France. L’idée, se faire construire une petite maison écolo en bois, que...
Qui n’a pas eu le sentiment que les agents immobiliers exagéraient un peu sur leur commission ? Elle atteint...
Fini la petite salle de bain confinée au fond de la maison ou de l’appartement, aujourd’hui on ouvre, on...
Ils font des grosses économies grâce à leurs panneaux solaires.
Ces dernières années, Dubaï est devenue une destination de choix pour les touristes, promettant un mélange de luxe, d’innovation...
Mes enfants dormiront sur le toit pour gagner de la place
Vivre dans un espace réduit peut sembler être un véritable défi, surtout lorsque les objets s’accumulent et que chaque...
Lorsque nous passons de nombreuses heures assis devant un bureau, qu’il s’agisse d’étudier, de travailler ou de pratiquer nos...
Sans le savoir, nous utilisons chaque jour des produits qui polluent notre maison. Lorsque nous achetons un liquide d’entretien...
Au cours des vingt dernières années, le paysage du marché immobilier mondial a subi des transformations remarquables et souvent...
Créer une terrasse est un projet excitant qui peut transformer un espace extérieur en une extension élégante et fonctionnelle...
Le soleil bat son plein, toutes les occasions sont bonnes pour profiter de votre balcon ! Que ce soit...
Sophie Ferjani relooke une terrasse banale pour lui donner un petit air de jardin
La climatisation est devenue un élément incontournable dans de nombreux foyers, bureaux et espaces publics, particulièrement dans les régions...
