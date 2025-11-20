Les symboles de la ville s’immiscent dans nos intérieurs avec énergie. Nuages, tapis en plaques d’égouts, feu tricolore…Il y...
Connaissez-vous le point commun entre la porcelaine, le grès et la faïence ? Et bien figurez vous que toutes...
Comment optimiser cet espace dans les petits appartements… Réalisation : Violaine Molinaro Chaîne : M6 Émission : 100% Mag...
Avec l’évolution des modes de consommation et les avancées technologiques récentes, les stratégies marketing ont pris un autre tournant...
L’arrivée de l’hiver surtout dans les régions où les chutes de neige sont abondantes nécessite une préparation rigoureuse des...
La gestion locative est un facteur déterminant pour la réussite d’un investissement immobilier. C’est pourquoi il est important de...
S’il est un élément indissociable de nos cuisines depuis de nombreuses années, c’est bien l’aluminium ! Sous forme de...
J’obtiens 200m² de terrain pour 50€ par mois
Rats, punaises et cafards sont autant de petites créatures qui prolifèrent dans nos maisons et nos villes. Avec l’essor...
A la vue de l’augmentation du tarif de l’énergie, les factures d’électricité occupent une grande place dans les charges mensuelles d’un...
Découvrez comment les fauteuils classiques, tels que les Voltaire et Louis XV, font leur retour dans la tendance de...
Dans un contexte marqué par l’accélération du changement climatique, la rénovation du bâti existant ne peut plus se limiter...
On dirait un musée, mais c’est une usine
Qui n’a jamais déménagé dans sa vie ? Qui n’a jamais expérimenté ce moment si particulier où l’on se...
L’éclairage intérieur joue un rôle crucial dans l’ambiance d’une pièce. Les lampes de chevet design sont devenues des éléments...
Ils sont de plus en plus nombreux en France à vouloir se passer de factures d’électricité, de gaz et...
Depuis une vingtaine d’année, la SNCF met en vente les gares de campagne qui ne servent plus aux voyageurs....
En Angleterre comme à Paris, les prix de l’immobilier atteignent des sommets, rendant l’accès au logement de plus en...
Quand la copropriété de votre immeuble vampirise votre famille
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site