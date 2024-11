Podcast

Vous avez attendu l’été toute l’année et vous êtes prêt à profiter de votre terrasse… Hors, c’est mission impossible… Le soleil cogne et le mobilier de jardin est brûlant… Comment faire de l’ombre sur la terrasse ? Canisses, plantes, parasol, etc., on vous dévoile toutes les bonnes idées pour faire de l’ombre sur votre terrasse !