Documentaire

Chaque année, 50 000 vide-greniers sont organisés dans l’hexagone. Un million de particuliers s’y improvisent vendeurs d’un jour. Depuis peu, un phénomène fait de l’ombre à la bonne vieille formule. Aux Etats-Unis, on appelle ça des « garages sales ». En France, ce sont des ‘ Vides-Maisons’. A l’occasion d’un grand ménage de printemps ou suite à une succession, cette nouvelle tendance permet de vider un logement de meubles, de bibelots ou d’électroménager en se faisant au passage un peu d’argent et sans avoir l’impression de déménager !Si la manifestation n’a pas lieu sur le domaine public, la déclaration préalable de vente au déballage est à adresser au maire dans les 15 jours au moins avant la date prévue pour le début de la vente.Si la manifestation a lieu sur le domaine public, au moins 3 mois avant le début de celle-ci l’organisateur adresse une déclaration préalable de vente au déballage par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception au maire de la commune en même temps que la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.Les ventes sont tolérées à conditions qu’il n’y ait pas de publicité professionnelle et que vous n’en fassiez pas votre métier. Vous pouvez organiser 2 vides-maisons par an !Conseils pour les vendeurs :· Prévoyez de la monnaie car vos clients risquent de tirer de l’agent au distributeur du coin.· Préparez vos prix pendant le semaine précédent la vente.· Avoir en tête la valeur NEUVE des articles que vous vendez.· Ne soyez pas insulté par les offres des acheteurs, la négociation fait partie du jeu !· Levez-vous très tôt le jour de votre vente. Dès 06:00 vous pouvez avoir des clients à votre porte!· Mettre de la musique (pas trop fort) pour créer une ambiance· Annoncez votre vente via le bouche à oreille et chez les commerçants.· Réunissez plusieurs familles et faites une ‘méga’ vente de garage. Assurez-vous de bien identifier les objets pour chacune des familles. Pensez à utiliser des étiquettes de couleur différentes.· Assurez-vous d’avoir prévenu votre municipalité de votre vente-débarras.· Etalez le plus possible vos objets sur une ou des grandes tables.· Installez des ballons et des affiches aux abords du site pour être facilement repéré et attirer les acheteurs.· Nettoyez vos objets avant de les vendre.· Pensez aussi aux intempéries: Film plastique, parasol(!), toile…· Prévoyez une prise de courant et des piles pour bien démontrer le bon fonctionnement de vos objets.· Gardez toujours un oeil sur vos objets, malheureusement, les voleurs agissent même dans les vide-maisons.· Prévoyez des sacs plastiques.· Étiquétez vos objets , car plusieurs acheteurs sont génés de demander les prix, parfois il peuvent croire que l’objet est ‘cher’ tandis qu’en réalité, il est a un prix vraiement bas.· Dès l’ouverture, ne baissez pas votre prix. Commencez à baisser vos prix vers la demi-journée. Ne vous gênez pas pour refuser une offre.Réalisateur : Florent Quet