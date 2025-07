Article

Lorsque les températures grimpent et que le soleil devient plus intense, l’hydratation devient une priorité absolue pour préserver notre bien-être. Si l’eau reste bien sûr notre meilleure alliée, il ne faut pas négliger le pouvoir hydratant de certains aliments.

Ces derniers, riches en eau et en nutriments, peuvent compléter efficacement votre apport hydrique tout en apportant saveur et fraîcheur à vos repas.

La pastèque : l’alliée rafraîchissante par excellence

Star des étals estivaux, la pastèque est composée à plus de 90 % d’eau, ce qui en fait un fruit ultra désaltérant. Elle se savoure aussi bien en tranches qu’en dés dans une salade ou mixée en jus.

« Le lycopène contenu dans la pastèque aide à neutraliser les radicaux libres responsables du vieillissement cutané. »

En plus de son côté rafraîchissant, elle contient des vitamines A et C, qui soutiennent la peau et renforcent les défenses immunitaires.

Le concombre : léger, croquant et hydratant

Autre incontournable de l’été, le concombre se distingue par sa texture croquante et sa richesse en eau. Que ce soit en tranches fines dans une salade, en bâtonnets à l’apéritif ou mixé dans un gaspacho, il est extrêmement polyvalent.

« Le concombre peut contenir jusqu’à 96 % d’eau, ce qui en fait l’un des légumes les plus hydratants. »

En plus de cela, il fournit des vitamines K et B ainsi que des fibres, tout en étant très peu calorique.

Les tomates : polyvalentes et riches en bienfaits

Les tomates sont un vrai concentré de fraîcheur et de bienfaits. Grâce à leur forte teneur en eau et à leur richesse en antioxydants, elles s’adaptent à une multitude de préparations : salades, sauces, soupes froides, tartares…

« Le lycopène contenu dans les tomates a des propriétés photoprotectrices contre les UV. »

Leur teneur en potassium aide également à maintenir l’équilibre hydrique du corps, un atout non négligeable durant les fortes chaleurs.

Les fraises : une touche sucrée et désaltérante

Gorgées d’eau et de goût, les fraises sont parfaites pour se désaltérer avec gourmandise.

« Une portion de 150 g de fraises couvre plus de 100 % des besoins journaliers en vitamine C. »

Que vous les dégustiez natures, dans un smoothie ou en salade de fruits, elles apportent une touche sucrée tout en hydratant. Leur richesse en vitamine C et en polyphénols en fait aussi un allié pour la peau et l’immunité.

Le céleri : une source d’eau et de minéraux

Moins populaire mais tout aussi efficace, le céleri se démarque par sa teneur en eau exceptionnelle et son croquant naturel.

Il s’intègre facilement dans les jus verts, les salades ou même en encas nature. Riche en fibres et très peu calorique, il apporte aussi du potassium, du folate, et des vitamines A, K et C.

« Le céleri est reconnu pour ses propriétés alcalinisantes, utiles pour réguler l’acidité du corps. »

L’orange : fraîcheur et vitamine C à volonté

L’orange combine parfaitement hydratation et boost vitaminé. Avec son jus naturellement sucré et acidulé, elle désaltère tout en fournissant une excellente dose de vitamine C.

« Une orange de taille moyenne contient environ 130 ml d’eau, soit l’équivalent d’un petit verre. »

Elle peut se consommer en quartiers, en jus frais pressé ou même en salade de fruits. C’est un fruit énergétique qui revitalise lors des journées les plus chaudes.

Une alimentation hydratante pour un été en pleine forme

En intégrant ces aliments riches en eau à vos repas quotidiens, vous contribuez activement à maintenir votre corps bien hydraté, tout en profitant de leurs apports nutritionnels variés.

Non seulement ils vous aident à lutter contre la déshydratation, mais ils participent aussi à la protection de votre peau, à l’équilibre de vos électrolytes et à votre bien-être général.