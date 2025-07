Documentaire

Campings, mer azur et sable chaud : sur la côte languedocienne, les stations d’Argelès-sur-Mer et Canet-en-Roussillon sont parmi les plus populaires ! Avec les familles en vacances ou les copains bien décidés à faire la fête, ces petites villes voient chaque été leur population multipliée par 10. Avec l’afflux de touristes, débordements et accidents sont fréquents : les vacances sont la période la plus chargée pour les forces de l’ordre et les secouristes.

Un documentaire de Cauchois Guillaume, Ponthus Olivier, Laurent Delhomme