Documentaire

Surnommé dans un premier temps le «Forestier des Ardennes» ( métier qu’il n’a en fait jamais exercé) puis le «Tueur des Ardennes», Michel Fourniret a été arrêté en Belgique après une ultime tentative d’enlèvement de fillette en juin 2003. Après enquête des faits qu’il avait pu commettre en Belgique et la découverte des crimes commis en France, il a été extradé le 9 janvier 2006 vers la France. Plusieurs fois reporté, son procès s’ouvrit en mars 2008 pour cinq meurtres et deux assassinats en France et en Belgique. Et l’on découvrit le rôle atroce joué par son épouse dans sa quête de « chair fraîche »… Depuis, s’ il a reconnu deux autres meurtres, ceux de Joanna Parrish et Marie-Angèle Domece, il nie toujours être à l’origine de la disparition de la petite Estelle Mouzin…(Documentaire que je vais bientôt également vous mettre en ligne)