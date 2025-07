Documentaire

Célèbre pour ses safaris et ses grandes réserves d’animaux, le Kenya est moins connu pour sa façade maritime, appelée Swahilie, pourtant riche en ressources marines et en aventures en tout genre. La découverte commence chez les Bajunis de l’île de Paté. Ils nous emmènent sur un dhow hérité de leurs ancêtres pêcher avec une “juya” puis plonger à la recherche des “concombres des mers”. L’aventure continue à NGomeni avec les pêcheurs de crabe de la mangrove ainsi qu’à Malindi, Watamu et Kilifi, trois hauts lieux de la pêche au gros.

Traditionnelle ou sportive, à la voile ou à moteur, à la ligne ou au filet, la pêche en Swahilie n’en fini pas de nous dévoiler ses multiples visages. Les eaux kenyannes sont abondantes en marlins, espadons-voiliers et requins de belles tailles. Les combats entre l’homme et l’animal n’en sont que plus palpitants. Pourtant, la ressource n’est pas inépuisable et les risques de surpêche commencent à se faire sentir.