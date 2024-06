Documentaire

Au pied du Mont Kenya, à la pointe Est du plateau de Laikipia, se trouve la terre massaï de Lewa, qui signifie « les hommes » en langue massaï. David et Leikeirio parcourent ce territoire chaque jour, ils sont les gardiens de cet espace protégé, de ce sanctuaire dédié aux rhinocéros. Comme les autres gardiens, ils habitent dans les villages aux alentours de la réserve et tous les deux mois, ils rentrent chez eux et achètent du bétail avec leur salaire.

Aux côtés de David nous avons le privilège de rencontrer sa famille et d’être témoins des coutumes et traditions du village.

Un documenaire de Stéphane Alexandresco.