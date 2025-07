Conférence

Cette conférence introductive vise à offrir une première approche du monde māori de Nouvelle-Zélande Aotearoa à travers l’étude de l’exposition « George Nuku. Voyage autour du monde. L’aventure de Dumont d’Urville » proposée au Musée Hèbre à Rochefort, du 19 mai au 28 août 2021.Docteure en anthropologie et muséographe, Lisa Renard travaille depuis plus de dix ans sur des terrains multisitués en France, en Nouvelle-Zélande Aotearoa, aux Pays-Bas et en Allemagne.À partir de ces différents terrains, elle s’intéresse aux relations que les humains (femmes, hommes, enfants) entretiennent et tissent entre eux — et avec d’autres entités du monde (les ancêtres, les animaux, les plantes, les trésors ancestraux, etc.) — par l’intermédiaire des artefacts qu’ils créent et qu’ils mobilisent.