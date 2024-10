Podcast



En Bolivie, la ville de Potosí est sortie de terre à l’époque coloniale. Quand les quantités phénoménales extraites des mines d’argent enrichissaient la couronne espagnole, elle fut l’une des cités les plus riches du monde, au prix de la vie de millions d’Indiens. Aujourd’hui, Potosí n’est plus que l’ombre de sa grandeur passée. Mais elle s’agite encore autour de ses marchés et ses messes, de ses matchs de foot et ses concerts de charango.

Mais, à plus de 4000 mètres d’altitude, là où l’air et la lumière manquent, j’ai aussi enregistré les sons étouffants des mines d’argent du Cerro Rico. Le sifflement des tuyaux acheminant l’oxygène, les explosions de dynamite, les foreuses électriques et le grondement omniprésent des vieux wagons métalliques. Le quotidien des mineurs est ici d’une rare dureté. Leurs outils sont rudimentaires et, entre risques d’effondrement et air empoisonné au mercure, le danger est permanent.

Plongez dans l’enfer du Cerro Rico et dans les rues de Potosí. Découvrez le destin mêlé d’une ville et de ses mines. Écoutez l’histoire tragique de Potosí et de la montagne qui dévore les hommes.

Un documentaire de Mathieu Chiaverini

Réalisation : Mathieu Chiaverini

Illustration : Wajdi Gares et Mathieu Chiaverini

Montage vidéo et animation : Fany Ava