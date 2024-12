Documentaire

Il est pour tous les français l’un des visages de Marseille. C’est avec Michel Cordes alias Roland le patron haut en couleurs de la série « plus belle la vie » que nous commencerons cette balade inattendue dans la capitale européenne de la culture 2013. Comment lui le héros populaire voit-il la ville la vraie, celle qui se construit juste en dessous des studios ? Le Marseille de cinéma est-il conforme au Marseille de 2013 ? Pour s’en rendre compte Julie Hulin et Michel Cordes iront ensemble à la découverte du plus grand projet de la cité phocéenne : le MUCEM (musée des civilisations européenne et méditerranéenne). Posté à la sortie du vieux port ce musée a été imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti. Un bâtiment couvert de dentelles de béton, un ouvrage remarquable qui revendique son ancrage local et qui donne à voir la méditerranée toute proche. Une rencontre forte entre deux hommes : le comédien et l’architecte dont itinéraires bis à la secret au point qu’on ne sait plus très bien qui est l’artiste. Mais Marseille Provence c’est aussi son lot de polémiques. Comment dans une ville dont on parle plus volontiers pour ses faits divers et ses poches de pauvreté peut-on imaginer installer des oeuvres éphémères, fussent-elles belles et ambitieuses, sans que cela passe pour une provocation aux yeux des habitants et des travailleurs sociaux qui ont toutes les peines à décrocher des budgets pour sortir les gamins de la galère ? Anne-Marie Tagawa, travailleuse sociale depuis 30 ans dans le 14eme arrondissement nous expliquera pourquoi elle a refusé de participer à des manifestations qu’île considère comme « coup de poing ». Elle nous expliquera aussi pourquoi elle a en revanche accepté de travailler avec le théâtre du centaure. Une collaboration entamée avant la manifestation et qui associe les jeunes du quartier du Merlan. Mais comment ne pas évoquer le syndicalisme quand on parle de Marseille ? Alain Comba est une de ces figures locales de Force Ouvrière. Ce premier mai il est dans la salle. 600 personnes assistent à ce discours, un peu convenu. Mais son attachement à la défense des travailleurs est intact. Avec Julie Hulin, il ira à la découverte d’une manifestations proposées dans le cadre de Marseille Provence. Une découverte les yeux clos du port réhabilité. Un voyage inattendu dans un Marseille en pleine évolution. Enfin et parce qu’à Marseille rien ne ressemble au reste. Le festival Off de marseille provence 2013 nous ouvrira ses portes. C’est la première fois qu’une capitale de la culture propose un festival alternatif à la manière de ce qui se passe à Avignon chaque été.