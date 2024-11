Documentaire

Elle passe ses journées dans sa tente à enchaîner les prises de drogue. A 42 ans, Angie fait partie des milliers de toxicomanes qui peuplent le quartier de Tenderloin, au coeur de San Francisco.

Cette femme au visage émacié est « accro » au fentanyl, un opioïde bon marché et extrêmement addictif qui a mis en quelques années l’Amérique à genoux. Cinquante fois plus puissant que l’héroïne, cet antidouleur est responsable de la mort de plus de deux personnes par jour dans la capitale de la contre-culture et de 75 000 décès chaque année aux Etats-Unis. Mais il est aussi le symptôme d’un mal assez profond : l’échec des politiques de lutte contre les opioïdes en Californie, et plus largement aux Etats-Unis. Comment la politique de « réduction des risques » est-elle mise en œuvre par la mairie de San Francisco ? Pourquoi les pouvoirs publics ne parviennent-ils pas à endiguer ce fléau qui gangrène la capitale de la tech ? A travers le portrait croisé d’une toxicomane et de son ange gardien – l’une des rares personnes qui aide les junkies à se faire soigner – , ce reportage est une immersion dans le quotidien d’un quartier devenu ces derniers mois une zone de confinement pour personnes dépendantes. Il nous invite à nous interroger sur la pertinence des politiques californiennes de grande tolérance à l’égard des drogues, au moment où la crise des opioïdes et des sans-abris est devenue un enjeu de la campagne électorale.

