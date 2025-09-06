Le socialisme, le pire ennemi des grosses fortunes; c’est Jacques qui le dit
À 14 ans, Yaya a été contraint de quitter son pays pour survivre. Il a trouvé en France, une...
C’est un salon de l’agriculture un peu particulier, placé sous le signe des revendications des agriculteurs et éleveurs. La...
Mamoudou Gassama, jeune Malien de 22 ans, a sauvé la vie d’un enfant en escaladant à mains nues quatre...
Dans cette commune en banlieue parisienne, dans la forêt, une communauté Rom s’est installée petit à petit. Mais leur...
Face aux Végans, ce meilleur artisan boucher défend son steak
60 familles de gitans vivent dans cette cité de Montpellier
La société israélienne est très complexe. Avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition ultra-nationaliste, j’ai eu envie d’aller voir différentes...
Les temps sont durs pour les jeunes, pour tous les jeunes. Entre les difficultés familiales, de scolarité, d’emploi, parfois...
Les Kardashian ont redéfini notre vision de la beauté à coups de scalpels et d’injections de botox, dédramatisant les...
Le Pakistan inquiète la communauté internationale. Et elle a raison d’être inquiète. C’est là que se trouvent les chefs...
Le 2 décembre 2010, la Fédération internationale de football (Fifa) a attribué officiellement l’organisation de la Coupe du monde...
Près de trente ans après la fin de la guerre qui l’a ravagée, la Bosnie semble proche de l’éclatement....
En Australie, les routes sont si longues que les camions deviennent des trains de la route !
En 2008 au Burkina Faso à Ouagadougou, nous participons au Forum Social « Etrange rencontre », qui rassemble des...
Gaza, cette bande de terre de 365km2 où s’entassent 2 millions de personnes est la plus grande prison à...
Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que deviennent réellement ces clics une fois...
Comment réinventer une agriculture alternative au modèle industriel ? Éléments de réponse recueillis auprès d’agriculteurs en France et en...
A Mogadiscio, en Somalie, le Dr Abdulkadir Adan a créé le premier et l’unique service d’ambulance gratuit du pays,...
Originaires de Suisse et d’Allemagne, les Amish ont émigré en Amérique du Nord au XVIIIe siècle. Ils sont aujourd’hui...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site