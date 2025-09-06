Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Yaya raconte son périple inhumain pour arriver en France À 14 ans, Yaya a été contraint de quitter son pays pour survivre. Il a trouvé en France, une...

Documentaire Le salon de l’agriculture, la plus grande ferme de France C’est un salon de l’agriculture un peu particulier, placé sous le signe des revendications des agriculteurs et éleveurs. La...

Documentaire Au coeur d’une communauté Rom Dans cette commune en banlieue parisienne, dans la forêt, une communauté Rom s’est installée petit à petit. Mais leur...

Documentaire Bouchers vs. Vegans au salon de l’agriculture Face aux Végans, ce meilleur artisan boucher défend son steak

Documentaire Les gitans sédentarisés des cités de Montpellier 60 familles de gitans vivent dans cette cité de Montpellier

Documentaire Camille Courcy est allée à la rencontre des différentes jeunesses israéliennes La société israélienne est très complexe. Avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition ultra-nationaliste, j’ai eu envie d’aller voir différentes...

Documentaire Violence gratuite chez les jeunes Les temps sont durs pour les jeunes, pour tous les jeunes. Entre les difficultés familiales, de scolarité, d’emploi, parfois...

Documentaire L’effet Instagram : la retouche et Facetune comme nouvel idéal de beauté? Les Kardashian ont redéfini notre vision de la beauté à coups de scalpels et d’injections de botox, dédramatisant les...

Documentaire Pakistan : le pays de tous les dangers Le Pakistan inquiète la communauté internationale. Et elle a raison d’être inquiète. C’est là que se trouvent les chefs...

Documentaire Qatar 2022 – Enquête sur un hôte de la Coupe du monde surprise Le 2 décembre 2010, la Fédération internationale de football (Fifa) a attribué officiellement l’organisation de la Coupe du monde...

Documentaire Bosnie-Herzégovine – Une paix si fragile Près de trente ans après la fin de la guerre qui l’a ravagée, la Bosnie semble proche de l’éclatement....

Documentaire En Australie, les camions sont 4 fois plus longs qu’en Europe En Australie, les routes sont si longues que les camions deviennent des trains de la route !

Documentaire Sur les traces de Thomas Sankara En 2008 au Burkina Faso à Ouagadougou, nous participons au Forum Social « Etrange rencontre », qui rassemble des...

Documentaire Palestine : gaza à genoux Gaza, cette bande de terre de 365km2 où s’entassent 2 millions de personnes est la plus grande prison à...

Documentaire Des clics de conscience Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que deviennent réellement ces clics une fois...

Documentaire Les défis d‘une autre agriculture Comment réinventer une agriculture alternative au modèle industriel ? Éléments de réponse recueillis auprès d’agriculteurs en France et en...

Documentaire Somalie : les ambulanciers de Mogadiscio A Mogadiscio, en Somalie, le Dr Abdulkadir Adan a créé le premier et l’unique service d’ambulance gratuit du pays,...