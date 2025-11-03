Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Californie : les prisonnières de feu Californie. USA. La caserne-prison de Puerta la Cruz. Une institution hors du commun.120 prisonnières entre 20 et 60 ans,...

Documentaire Elle doit redonner à Raqqa une apparence humaine Ces syriens tentent de retrouver leurs marques dans une ville en ruine

Documentaire Ils vivent dans les égouts de Bucarest Hugo Van Offel nous emmène dans les égouts de Bucarest, colonisés par les orphelins de la dictature des Ceausescu....

Documentaire Mon nouveau supermarché, c’est le garage du voisin De nouveaux modes de consommation s’offrent à nous pour manger mieux et favoriser l’agriculture locale tout en tissant du...

Documentaire Draguer dans ce pays est très dur Les hommes ont pas mal la pression au Niger

Documentaire Une migration de gitans à chaque Pentecôte Ce pèlerinage est une tradition gitane toujours d’actualité

Documentaire Pays-Bas : la mystérieuse grippe du téflon Située à vingt kilomètres de Rotterdam, Dordrecht est célèbre pour sa réserve naturelle et son centre historique, l’un des...

Documentaire Trafic d’enfants au Congo, des vies volées Des enfants congolais ont été adoptés par des familles belges alors qu’ils n’étaient pas orphelins. Ces familles ont pourtant...

Documentaire L’Ecosse des clans \r

Les montagnes du nord de l’Écosse n’abritent pas seulement la résidence d’été de la reine, c’est aussi là que...

Documentaire Séoul, le prix de la liberté pour les Nord-Coréens en fuite Alors que Kim Jong-un et Donald Trump ont pris tout le monde de court en acceptant, vendredi, de se...

Documentaire Pays riches et pauvreté infantile Le Royaume-Uni compte parmi les pays les plus riches de la planète. Pourtant, comme plus de quatre millions d’enfants...

Documentaire Saddam, ennemi de l’Amérique Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti, communément appelé Saddam Hussein, est un homme d’État irakien, présumément né le 28 avril...

Documentaire California Dreaming : un état de rêve au-delà des montagnes Gros plan sur le centre de recherche de la Nasa, situé près de Los Angeles, sur un couple féru...

Documentaire Elle finit aux Restos du Cœur après avoir travaillé toute sa vie Étudiants, caissières, autoentrepreneurs… pour la première fois, ils ont dû pousser les portes des Restos du Cœur. A cause...

Conférence Sophie Fontanel: la révolution par la douceur La douceur a-t-elle encore sa place dans le monde ? Oui, mille fois oui, proclame Sophie Fontanel. Pour la...

Documentaire L’Homme à la caméra Une journée de la vie quotidienne à Odessa : un opérateur filme, une monteuse visionne ses images, des spectateurs...