Les Bishnoïs vivent en harmonie avec la nature.
Les Bishnoïs vivent en harmonie avec la nature.
Californie. USA. La caserne-prison de Puerta la Cruz. Une institution hors du commun.120 prisonnières entre 20 et 60 ans,...
Villa Miseria. C’est le plus grand bidonville d’Argentine. Le plus dangereux aussi. Dans ses ruelles, seule l’Eglise résiste à...
Ces syriens tentent de retrouver leurs marques dans une ville en ruine
Hugo Van Offel nous emmène dans les égouts de Bucarest, colonisés par les orphelins de la dictature des Ceausescu....
Les Bushmen du Kalahari chassent à l’arc.
De nouveaux modes de consommation s’offrent à nous pour manger mieux et favoriser l’agriculture locale tout en tissant du...
Les hommes ont pas mal la pression au Niger
Ce pèlerinage est une tradition gitane toujours d’actualité
Située à vingt kilomètres de Rotterdam, Dordrecht est célèbre pour sa réserve naturelle et son centre historique, l’un des...
Des enfants congolais ont été adoptés par des familles belges alors qu’ils n’étaient pas orphelins. Ces familles ont pourtant...
\r\nLes montagnes du nord de l’Écosse n’abritent pas seulement la résidence d’été de la reine, c’est aussi là que...
Alors que Kim Jong-un et Donald Trump ont pris tout le monde de court en acceptant, vendredi, de se...
Le Royaume-Uni compte parmi les pays les plus riches de la planète. Pourtant, comme plus de quatre millions d’enfants...
Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti, communément appelé Saddam Hussein, est un homme d’État irakien, présumément né le 28 avril...
La méthode américaine pour faire baisser la petite criminalité.
Gros plan sur le centre de recherche de la Nasa, situé près de Los Angeles, sur un couple féru...
Étudiants, caissières, autoentrepreneurs… pour la première fois, ils ont dû pousser les portes des Restos du Cœur. A cause...
La douceur a-t-elle encore sa place dans le monde ? Oui, mille fois oui, proclame Sophie Fontanel. Pour la...
Une journée de la vie quotidienne à Odessa : un opérateur filme, une monteuse visionne ses images, des spectateurs...
Ce film documentaire, un carnet de route tourné au Liban pendant et après la guerre de l’été 2006, est...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site