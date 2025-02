Documentaire

Au cœur de la Glâne fribourgeoise, Bernard Vallélian s’est pris un jour d’affection pour d’anciens greniers à grain et s’est donné pour mission d’en sauver le maximum et de leur donner une deuxième vie. Quitte à parfois y perdre la raison… Dans sa ferme et son jardin, il entasse de vieux madriers, des portes et des planchers récupérés, car pour lui, pas question de laisser ces objets du passé, riches de l’histoire de sa région, partir à la casse. Un documentaire de Jochen Bechler Passe-moi les jumelles.