Documentaire

Paul Lowe a 25 ans et il mesure seulement un 1 mètre 42, soit la taille moyenne d’un enfant de 12 ans. Une petite taille qui ne l’a pas empêché de devenir un grand cascadeur !

Malheureusement, toutes les personnes de petite taille n’ont pas son assurance et beaucoup recherchent encore un remède miracle pour gagner quelques centimètres.

Paul va leur prouver que le bonheur n’est pas proportionnel à la taille qu’on mesure !

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Je suis petit et j’assume ! »

