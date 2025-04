Documentaire

Quand elle quitte son camping de Casteljau dans l’Ardèche, la famille Orssat ne s’attend pas encore à passer 9 heures sur la route. Olivier, 45 ans, ouvrier chez Peugeot, Sandy 38 ans sa femme serveuse, leurs enfants Axel 8 ans et Maël 7 ans, ont 530 kilomètres à faire jusqu’à leur village de Berche dans le Doubs et ils partent en plein week-end noir ! Subiront-ils des bouchons ? Verront-ils des accidents ? Croiseront ils près de Lyon les camions des dépanneurs Pettini ? Depuis 50 ans cette famille et ses 28 engins sauvent les automobilistes en détresse. Leurs vedettes, Dédé et David, 30 ans et 10 ans de « boite ». Ils ont tout vu, sur tous les fronts….et ce week-end, ils ont droit aux automobilistes distraits qui se trompent de carburant… Un documentaire de Elodie Palyswit, Productions Tony Comiti.