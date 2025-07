Documentaire

Calcutta est la ville la plus peuplée de la partie orientale de l’Inde, elle fourmille de vie et de pauvreté. Tous les jours à Calcutta, une file interminable de camions est bloqué à l’entrée de la ville, alors pour charger les précieuses marchandises, des hordes de porteurs se chargent de la transporter dans la ville. L’Inde est aussi un pays qui est le paradis des serpents, avec plus de 150 espèces recensées sur tout le territoire. Parmi elles, la plus répandue, mais aussi la plus dangereuse: le cobra. Certains comme Alil charme et chasse les reptiles. Sur cette routes, des jeunes pillent la marchandise des camions transportant le charbon. A Calcutta aucun travailleur n’est épargné. Pour Alil et ses hommes la chasse au cobra ne donne pas grand-chose. Dans un autre Etat, le Jharkhand, Jharia est une ville dangereuse, là-bas les habitants brûlent le charbon près des mines et se détruisent leur santé. Pour gagner quelques pièces, ces hommes font danser des cobras.

Un documentaire de Manolo d’Arthys.