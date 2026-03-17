Documentaire

La guerre à Gaza menace la cohésion de la société israélienne qui compte une importante minorité arabe, plus d’un cinquième de la population. Les deux communautés portent un regard radicalement opposé sur le conflit. Pourtant, Juifs et Arabes continuent de coexister au quotidien, notamment au sein des services d’urgence.

Leur engagement à sauver des vies ne connaît ni religions, ni ethnicités. Pourtant, malgré la guerre, juifs et arabes continuent de coexister au sein de l’État d’Israël. Ils travaillent même ensemble pour sauver des vies. Les services de secours d’urgence du Ihoud Haatzala comprennent des dizaines d’équipes mixtes. Dans les fourgons médicalisés ou sur les lieux d’intervention, juifs et arabes soignent des patients de toutes origines. Ils mettent de côté leurs vécus respectifs pour remplir une mission de salut public. Aucun d’entre eux ne renonce ni à son identité, ni à ses opinions. Mais ils ont choisi de transcender leurs différences. Cette coopération, au-delà du conflit, fait l’admiration du pays et insuffle une note d’espoir dans un contexte bien sombre.