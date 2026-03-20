Reportage à Rennes, sur les difficultés des étudiants à se loger à Rennes et des moyens à mettre en...
Dans les régions tropicales, pendant la saison des pluies, camions et chauffeurs sont mis à rude épreuve quand ils...
Le Bangladesh est un des rares pays musulmans où la prostitution est tolérée. Daulatdia, située près d’une voie rapide...
En Bosnie-Herzégovine, les ordures s’entassent à ciel ouvert. Les autorités environnementales estiment à plus d’un millier le nombre de...
De 2019 à 2024, un voyage émotionnel entre rire et larmes dans la vie de Noam Shuster Eliassi, stand-uppeuse...
Marieta Frias nous explique les mystères de la lotería de Navidad, la loterie de Noël.
Donald Trump rêve ouvertement de réussir là où tous les présidents américains se sont cassé les dents depuis des...
Nombre d’Allemands se sont installés en Toscane. Wolfgang (78 ans) et Roman (81 ans) y vivent depuis longtemps dans...
Le Pays est actuellement en déconfinement progressif. La vie reprend peu à peu son cours. Pour Cédric, le déconfinement...
Tourné au Burkina Faso en octobre 2010, ce documentaire donne la parole aux enfants talibés (mendiants), aux filles domestiques...
Des jeunes de filles de moins de quinze ans employées comme domestiques. Elles sont 80 000, la plupart du...
Bénéfices records et des emplois menacés, une injustice totale. Bienvenue dans les coulisses secrètes du géant pharmaceutique Sanofi.
Immersion à Alep en Syrie, où le virus s’est ajouté aux ravages de la guerre…
La Corée du Sud, pays à l’économie florissante mais aussi classé premier pour ce qui est de «l’insatisfaction à...
En Hongrie, il n’existe désormais plus que deux genres – féminin ou masculin. Et c’est écrit dans la constitution...
Les chinois ont une conception quelque peu mercantile du couple et cela a généré une énorme industrie. Il n’est...
Des îles paradisiaques synonymes d’enfer ? C’est ce que des plaisanciers ont vu dans l’archipel des Spratleys ! Ces...
Des racines pakistanaises et une patrie britannique : environ 1,5 million de personnes en Grande-Bretagne sont originaires du Pakistan. Qu’il...
Vendredi 24 avril 2020, un convoi de rangers est tombé dans une embuscade tendue par un groupe armé à...
En Syrie, au plus près d’un combattant islamiste et de ses huit jeunes garçons, Talal Derki (« Homs, chronique d’une...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site