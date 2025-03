Documentaire

Depuis la chute de Bachar-el-Assad le 8 décembre dernier et l’arrivée au pouvoir de Ahmad El-Charaa, les femmes du Nord-Est syrien, le Rojava, comme le nomment les Kurdes, sont en première ligne.

Dans cette région semi-autonome, elles jouissent d’un statut particulier : l’égalité homme-femme. Et c’est cela qu’elles défendent aujourd’hui. Militairement, sur le front, pour repousser les attaques de la Turquie et de ses supplétifs au sein du nouveau régime, qui voudraient voir disparaître le Kurdistan syrien. Et civilement, au sein des mouvements militants, avec l’ambition de promouvoir, dans toute la Syrie, les valeurs du féminisme en vigueur dans tout le Nord-Est du pays.

Un combat pour les droits et les idées, guidé par une ambition suprême… participer à la rédaction de la nouvelle constitution en Syrie. Disponible jusqu’au 17/02/2028