Documentaire

Alors que la dernière zone humide d’importance du Tarn est menacée depuis plusieurs décennies par la construction d’un barrage pour l’irrigation d’une poignée d’agriculteurs, un groupe d’opposant-e-s organisent l’occupation des lieux dès 2013, au moment de la mise en place du projet, faisant de la zone humide une zone à défendre. Ces images, issues d’une résistance de plusieurs mois, racontent l’histoire d’une des plus puissantes convergences des luttes de notre époque. Elle se défendra jour et nuit contre les attaques de l’Etat, des pro-barrage et des milices anti-zadistes. Si le dénouement est victorieux du point de vue du projet, impossible cependant de s’en réjouir : la zad du Testet restera aussi le lieu où ils ont assassiné l’un des nôtres. En hommage à Rémi Fraisse, jeune botaniste soucieux d’écologie, tombé sous les grenades du bras armé d’un Etat déterminé à servir le Capital, coûte que coûte. Pour lui et nous tou-te-s, sème ta zad ! Ce film est un documentaire produit de manière indépendante par « Terre éveillée » et réalisé en auto-média par Roxane Tchegini. Il est tourné au coeur de la zad du Testet et raconte l’histoire de la résistance au barrage de Sivens.