Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ils vivent dans les égouts de Bucarest Hugo Van Offel nous emmène dans les égouts de Bucarest, colonisés par les orphelins de la dictature des Ceausescu....

Documentaire Mon nouveau supermarché, c’est le garage du voisin De nouveaux modes de consommation s’offrent à nous pour manger mieux et favoriser l’agriculture locale tout en tissant du...

Documentaire Draguer dans ce pays est très dur Les hommes ont pas mal la pression au Niger

Documentaire Une migration de gitans à chaque Pentecôte Ce pèlerinage est une tradition gitane toujours d’actualité

Documentaire Les forçats du mica Dans le nord de l’Inde, l’exploitation clandestine de mica fait travailler des hommes, des femmes et même des enfants....

Documentaire Saint-Denis : une plongée au cœur de la réalité du 93 Située aux portes de Paris, Saint-Denis est souvent associée à une réputation sulfureuse. Cependant, la ville s’engage activement dans...

Documentaire Irlande, quand ta terre aura pardonné Après les accords de paix d’avril 1998, où en est l’Irlande du Nord ? Les communautés catholiques et protestantes,...

Documentaire American dream : ça existe vraiment ? Hollywood, une ville capable de fabriquer des stars mais aussi de briser des vies. C’est l’endroit où l’on doit...

Documentaire Avortement aux États-Unis, la grande fracture Ce documentaire explore les conséquences de la suppression du droit fédéral à l’avortement aux États-Unis, mettant en lumière les...

Documentaire Habiter le monde – Louisiane : Bayous, un paradis perdu Louisiane, sud des Etats-Unis. Là où le Mississippi se jette dans l’Atlantique se trouve le pays des bayous. La...

Documentaire Génération terrorisme low-cost Comment les mouvements islamistes et les extrémistes de droite utilisent-ils les nouvelles technologies pour financer les attentats low cost...

Documentaire Canada, menace sur la terre des indiens Depuis une vingtaine d’années, les Xeni Gwet’in (tribu amérindienne du Canada) militent contre l’exploitation du bois et d’une mine...

Documentaire Emoji-Nation Nous avons été envahis par des petits bonhommes jaunes qui ne viennent pas de l’espace mais de nos claviers....

Documentaire Mexique : éviter le naufrage Etre maire de Mexico, c’est lutter contre un risque constant de naufrage. Constamment au bord de la pénurie d’eau,...

Podcast Pourquoi la Chine persécute les Ouïghours Laurence Defranoux, journaliste à Libération, explique pourquoi la Chine traque les Ouïghours jusque hors de ses frontières et les...

Documentaire L’école de la mer On la surnomme « la Méditerranée de la Bretagne » ! Cette oasis, c’est le golfe du Morbihan : une mosaïque...

Documentaire Grèce : une réfugiée en suspens Rencontrée par notre équipe à Lesbos en 2020, Fereshta Azimi a vécu un an et demi dans le camp...

Documentaire La Corse bat des records de criminalité C’est un record dont elle se serait bien passée, mais les faits sont là. Ramenée à sa population...