Documentaire

En Afrique du Sud, les rhinocéros et autres animaux sont sources de convoitises pour des braconniers sans scrupules, organisés et puissamment équipés. Pour endiguer ce fléau, les propriétaires de vastes espaces engagent des femmes et des hommes pour protéger la faune et la flore des parcs nationaux. Ancien militaires, ou simples volontaires, tous s’engagent dans une guerre d’un nouveau genre, pour la défense de l’environnement. Un documentaire de Frédéric Cristea.