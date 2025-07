Documentaire

Son aspect extérieur peut en dissuader certains, mais les plus téméraires savent l’apprécier l’oursin est l’un des fruits de mer les plus goûteux. L’animal épineux cache un corail orangé et savoureux qu’on ne peut déguster que pendant six mois ! En effet, pour préserver les ressources la pêche n’est autorisée qu’entre le 1er novembre et la mi-avril. Partons à la découverte de ce que les Provençaux appellent « le caviar de la Méditerranée ».