Documentaire

Histoires d’îles vous emmène en Malaisie, au nord de l’équateur, dans le sud-est asiatique. Frontalière avec la Thaïlande, la Malaisie est une péninsule à laquelle s’ajoutent les états de Sarawak et de Sabah. À quelques kilomètres de la côte ouest de la péninsule, l’île de Penang. Penang est l’une des nombreuses îles qui jalonnent la côte ouest. Le détroit de Malacca laisse espérer un paradis exotique popularisé au début du siècle par toute une littérature. Terre de légendes, d’aventures et de rêves enfiévrés. Pirates, jungles et sultans. L’île de Penang était l’île préférée de Romain Gary, des aventuriers, des hippies et depuis plusieurs années des touristes.