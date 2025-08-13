Documentaire

Aux confins de l’Amérique latine, à cheval sur l’Argentine et le Chili, se trouve la Patagonie. Et au cœur de cette région, entouré d’estancias : le parc naturel « Torres del Paine ».

Ici, les pumas explorent la campagne sauvage et les touristes dorment dans des yourtes dans la forêt. Chaque excursion est une occasion pour se fondre un peu plus dans la nature.

Extrait du film: “Chili – Sur une terre douce et sauvage” issu de la collection “Les Nouveaux Paradis”

Réalisation: Pascal Vasselin

Production: MAHA, What’s up Films & ARTE G.E.I.E.