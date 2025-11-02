Documentaire

Coincé entre l’Océan Pacifique et la Cordillère des Andes, le Chili est le pays le plus riche d’Amérique Latine. Bon élève du FMI, fidèle allié des Etats-Unis, les chiffres de sa croissance économique pourraient faire croire à la prospérité. Mais ce modèle que la dictature du général Pinochet a voulu ultralibéral cache une autre réalité.Avec 5,2% de croissance sur les 25 dernières années, le « jaguar de l’Amérique du Sud » reste au 16e plus mauvais rang pour les inégalités de richesses au monde. Plus de 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, sans accès à l’éducation, à la santé ou à une quelconque protection sociale.La débrouille ici, c’est le quotidien de ces laissés-pour-compte qui ont appris à ne rien demander à personne pour s’en sortir.Du désert le plus aride du monde à la Patagonie, Sebastian Perez Pezzani rencontre pour vous les Chiliens du système D, ceux qui illustrent le mieux la créativité et le sens de la solidarité des Chiliens « d’en bas ».

#documentaire #société #reportage

Première diffusion : 03/10/2010

Un reportage de Sebastian Perez

