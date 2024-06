Documentaire

Au Chaudron à Lausanne, Jacques Perrier est l’un des derniers réparateurs de machine à écrire encore en activité. Il a pris goût à ces mécaniques subtiles dès l’enfance auprès de son père qui lui a transmis ce savoir-faire. Un petit goût de vintage et un rapport direct à l’écriture qui surprennent les plus jeunes générations dans son musée de la machine à écrire. Ce lieu, Jacques le fait vivre au travers de soirées littéraires, de concours de dactylo et de visites guidées, entre nostalgie et émerveillement.